Месси - бог или нет? Отвечает Папа Римский

Папа Римский Франциск высказал мнение, что называть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси​ богом – это кощунство. Сам 82-летний понтифик болеет за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

– Теоретически, называть Месси богом это кощунство, – цитирует Франциска Marca. – Говорить и тем более верить в это нельзя. Я, например, точно не верю. Люди могут сравнивать Месси, тем самым выражая восхищение. Это скорее речевой оборот. Однако нельзя ему поклоняться.

Фраза "футбольный бог" – это просто способ самовыражения. Конечно, Месси очень хороший футболист, но он не бог.