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7 января, 23:42

«Валенсия» и «Атлетик» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Руслан Минаев
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«Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» в выездном матче 4-го раунда Кубка Испании — 2:1 (после д.в.).

У «летучих мышей» голы забивали Серхи Канос и Хосе Гайя. У хозяев отметился Альфредо Ортуно. «Картахена» с 45-й минуты играла вдесятером.

Испания. Кубок. 1/16 финала
07 янв, 21:00. Municipal Cartagonova (Картахена)
Картахена
1:2
Валенсия

«Атлетик» разгромил на выезде «Эйбар» — 3:0. Голы забивали Асиер Вильялибре (дубль) и Икер Муниаин.

Испания. Кубок. 1/16 финала
07 янв, 21:00. Ipurua (Эйбар)
Эйбар
0:3
Атлетик

«Валенсия» и «Атлетик» вышли в 1/8 финала Кубка короля. Их соперники определятся после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
ФК Картахена
ФК Эйбар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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36 тур
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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