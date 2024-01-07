«Валенсия» и «Атлетик» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» в выездном матче 4-го раунда Кубка Испании — 2:1 (после д.в.).

У «летучих мышей» голы забивали Серхи Канос и Хосе Гайя. У хозяев отметился Альфредо Ортуно. «Картахена» с 45-й минуты играла вдесятером.

«Атлетик» разгромил на выезде «Эйбар» — 3:0. Голы забивали Асиер Вильялибре (дубль) и Икер Муниаин.

«Валенсия» и «Атлетик» вышли в 1/8 финала Кубка короля. Их соперники определятся после жеребьевки, которая пройдет 8 января.