Матч 20-го тура испанской сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», остановленный из-за оскорблений фанатами хозяев форварда гостей Романа Зозули, будет доигран без зрителей, сообщает Королевская федерация футбола Испании.

Точная дата пока проведения пока неизвестна. Также «Райо Вальекано» наказан штрафом в 18 тысяч евро и частичным закрытием трибун на два домашних матча.

В первом тайме матча фанаты хозяев оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». После перерыва игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм в знак поддержки одноклубника.