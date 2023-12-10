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Сегодня, 18:55

Матч «Гранада» — «Атлетик» прервали, у одного из болельщиков на стадионе случился инфаркт

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прерван на 19-й минуте из-за того, что одному из фанатов на стадионе стало плохо.

Встреча проходит на арене «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде.

Вратарь «Атлетика» Унаи Симон подал знак главному арбитру Мигелю Ортису, чтобы тот остановил игру из-за ситуации на одной из трибун.

Как сообщает Relevo, у пострадавшего фаната сердечный приступ, в данный момент медицинская бригада пытается спасти его.

На момент остановки матча «Атлетик» ведет со счетом 1:0 — на 6-й минуте отличился форвард команды из Бильбао Иньяки Уильямс.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
10 дек, 18:15. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Атлетик

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
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Хетафе

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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Вильярреал

 5
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 13 2 2
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