Матч «Гранада» — «Атлетик» прервали, у одного из болельщиков на стадионе случился инфаркт

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прерван на 19-й минуте из-за того, что одному из фанатов на стадионе стало плохо.

Встреча проходит на арене «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде.

Вратарь «Атлетика» Унаи Симон подал знак главному арбитру Мигелю Ортису, чтобы тот остановил игру из-за ситуации на одной из трибун.

Как сообщает Relevo, у пострадавшего фаната сердечный приступ, в данный момент медицинская бригада пытается спасти его.

На момент остановки матча «Атлетик» ведет со счетом 1:0 — на 6-й минуте отличился форвард команды из Бильбао Иньяки Уильямс.