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Сегодня, 18:34

Павлюченко: «В АПЛ Захаряну было бы еще сложнее, чем в ла лиге»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

«Голевой пас Захаряна? Ну хорошо, пусть их будет еще больше. Пока у него идет процесс адаптации, сложно как-то оценивать игру Арсена. Правильное ли решение — переход в «Реал Сосьедад»? Не возьмусь судить. В АПЛ ему было бы еще сложнее, чем в ла лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-v-apl-zaharyanu-by-lo-by-eshhe-slozhnee-chem-v-la-lige/
Арсен Захарян
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Реал

 12
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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
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Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 12 1 0
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