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Масалитин считает, что Захарян рискует покинуть «Реал Сосьедад»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может покинуть команду в зимнее трансферное окно, если не закрепится в составе в ближайшее время.

«Люди думают, что если ты уехал, то там можно просто сидеть и получать зарплату. Сейчас его в аренду отдадут и все, ждать никто год-два-три, пока он заиграет, не будет. За рубеж берут не за красивые глаза или за фамилию, а за игру. Тем более ты иностранец, ты должен быть в два раза заметнее своих конкурентов. И болельщики еще будут давить, спрашивая: «А зачем его купили, если он на лавочке сидит?» Первое время еще спишут на адаптацию, а после Нового года скажут: «Парень, иди адаптируйся где-нибудь в аренде». Ситуация непростая и показательная для молодежи на самом деле. Ребята, если вы хотите где-то играть, вы должны быть заметными. А туда шаляй-валяй ехать зачем, чтобы галочку поставить? Да, побывал за рубежом, и что?» — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Домашний матч с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании (4:3) россиянин пропустил из-за болезни.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/24/21354157.shtml
Арсен Захарян
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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«Райо Вальекано» и «Вильярреал» сыграли вничью

Гладилин считает, что Захарян еще не до конца адаптировался в Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
7
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
8
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
9
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
10
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
11
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
12
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 5
Серхио Аррибас

Серхио Аррибас

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 4
П
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Хетафе

 3
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Алекс Баэна

Вильярреал

 3
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Роберт Левандовски

Барселона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

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Осасуна

 5 1 1
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