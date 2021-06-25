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Марселу будет назначен капитаном «Реала»

02:23
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Новым капитаном «Реала» станет защитник Марселу, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. 33-летний бразилец с 2007 года выступает за мадридский клуб.

Действующий контракт Марселу рассчитан до июня 2022 года.

Ранее капитано «Реала» был защитник Серхио Рамос, который летом покинет команды. 35-летний Рамос выступал за «Реал» с 2005 года.

В составе «Реалас» Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора
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