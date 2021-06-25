Марселу будет назначен капитаном «Реала»
02:23
Новым капитаном «Реала» станет защитник Марселу, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. 33-летний бразилец с 2007 года выступает за мадридский клуб.
Действующий контракт Марселу рассчитан до июня 2022 года.
Ранее капитано «Реала» был защитник Серхио Рамос, который летом покинет команды. 35-летний Рамос выступал за «Реал» с 2005 года.
В составе «Реалас» Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю