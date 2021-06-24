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Форвард «Барселоны» Брэйтуэйт может вернуться в чемпионат Англии

15:43
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Sport.es.

По информации источника, 30-летним датчанином интересуются «Вест Хэм», «Бернли», «Брайтон» и «Норвич».

В сезоне-2020/21 Брэйтуэйт провел 42 матча за «Барселону», на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро. Ранее футболист уже выступал в Англии за «Миддлсбро».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-prepara-buena-venta-braithwaite-barca-barsa-barcelona-norwich-west-ham-11850412

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