Перес верит, что Рамос еще вернется в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе из команды защитника и капитана Серхио Рамоса.

Сторонам не удалось согласовать новый контракт.

«Нам пришлось нелегко. Я люблю Серхио как сына. Я привез его в 2005 году. Он был легендой «Реала». Мы уже высказались по этому поводу. Не буду говорить свою версию. У него все будет отлично. Он вернется в свой дом. Я люблю его, как если бы он был моим сыном, и я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует Переса AS.

35-летний Рамос выступал за «Реал» с 2005 года.

В составе «Реала» Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.