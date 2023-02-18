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Сегодня, 14:43

Марселино хочет занять место Симеоне в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль готов заменить Диего Симеоне в «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, руководство «Атлетико» недовольно результатами команды, поэтому ищет замену Симеоне. Аргентинец возглавляет команду с 2011 года, но в последнее время результаты «матрасников» заметно ухудшились.

Марселино сейчас находится без работы после ухода из «Атлетика» Бильбао в конце прошлого сезона.

ФК Атлетико
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
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 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
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 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
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 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
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17.02 23:00
Жирона – Альмерия
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18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.02 23:00
Осасуна – Реал
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19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Эспаньол

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Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

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 11 3 1
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 17 2 3
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