Марселино хочет занять место Симеоне в «Атлетико»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль готов заменить Диего Симеоне в «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, руководство «Атлетико» недовольно результатами команды, поэтому ищет замену Симеоне. Аргентинец возглавляет команду с 2011 года, но в последнее время результаты «матрасников» заметно ухудшились.

Марселино сейчас находится без работы после ухода из «Атлетика» Бильбао в конце прошлого сезона.