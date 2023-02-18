Хавбек «Реала» Тчуамени пропустит матч с «Осасуной» из-за гриппа

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пропустит матч 22?го тура ла лиги против «Осасуны» из-за гриппа, сообщается на сайте клуба.

Футболист не отправится с командой в Памплону, вместо него в заявку попал игра Марио Мартин. Встреча команд пройдет сегодня, 18 февраля.

В этом сезоне 23-летний француз сыграл за «Реал» 26 матчей, в которых не отметился голами и отдал две результативные передачи.