Лучший игрок РПЛ: наибольшее количество баллов Тюкавин получил от игроков «Факела»

Наибольшее количество баллов лучшему игроку сезона в РПЛ Константину Тюкавину принесли футболисты «Факела». «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

Голоса воронежцев принесли Тюкавину 29 баллов, в то время как одноклубники из «Динамо» — 23 балла. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.