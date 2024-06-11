16-летний Ямаль: «Я взял с собой домашнее задание на Евро-2024, потому что у меня онлайн-уроки»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что будет делать домашнее задание во время Евро-2024.

«Я взял с собой домашнее задание, потому что у меня онлайн-уроки. У меня все хорошо, но, надеюсь, что учитель не будет ко мне строг», — цитирует Ямаля AS.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле прошлого года, когда ему было 15 лет. Через несколько месяцев он впервые сыграл за сборную Испании. С того момента на счету 16-летнего полузащитника 2 гола в 7 матчах за национальную команду.

Сборная Испании сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).