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16-летний Ямаль: «Я взял с собой домашнее задание на Евро-2024, потому что у меня онлайн-уроки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что будет делать домашнее задание во время Евро-2024.

«Я взял с собой домашнее задание, потому что у меня онлайн-уроки. У меня все хорошо, но, надеюсь, что учитель не будет ко мне строг», — цитирует Ямаля AS.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле прошлого года, когда ему было 15 лет. Через несколько месяцев он впервые сыграл за сборную Испании. С того момента на счету 16-летнего полузащитника 2 гола в 7 матчах за национальную команду.

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Сборная Испании сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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