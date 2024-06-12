Гюлер рассказал, после каких слов решил перейти в «Реал»

Полузащитник Арда Гюлер объяснил свое желании выступать за «Реал». В мадридский клуб футболист перешел из «Фенербахче».

«Мне сказали, что я стану наследным принцем Луки Модрича. Когда я услышал об этом, то согласился», — цитирует Гюлера Kafa Sports.

19-летний хавбек перешел в «Реал» в июле 2023 года. За это время он провел за команду 10 матчей, забив 6 голов.