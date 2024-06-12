Мерино — об интересе «Барселоны»: «Для меня это комплимент»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

«Для меня это комплимент, для «Реал Сосьедад» — тоже. Приятно знать, что такой клуб интересуется тобой. Это значит, что клуб («Реал Сосьедад») движется в правильном направлении. На данный момент я сфокусирован на Евро», — цитирует игрока журналист Серхи Капдевилья.

В сезоне-2023/24 Мерино провел за клуб 45 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.