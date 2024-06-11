«Атлетико» хочет оформить переход хавбека «Тоттенхэма» Хойбьерга

«Атлетико» возобновил интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хойбьергу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 28-летний датчанин недоволен своим положением в клубе и хочет получать больше игрового времени.

Отмечается, что трансфер хавбека оценивает в 15 миллионов фунтов стерлингов. В переходе Хойбьерге также заинтересован «Фенербахче».

Контракт игрока с «Тоттенхэмом» истекает летом 2025 года. В прошлом сезоне Хойбьерг провел за клуб 39 матчей.