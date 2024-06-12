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Ринат Билялетдинов считает, что Баринов потянет уровень «Алавеса»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Баринов потянет уровень «Алавеса». В более крепком клубе Испании он тоже имел бы неплохие перспективы. Это плюс игроку, что он согласен пойти на понижение зарплаты. Новый вызов, испытать себя — такое приветствуется. Для российских болельщиков — это престиж, что игроки из нашего чемпионата уходят в другую лигу. Подходит ли Испания Баринову? По стилю кажется, что нет. Игра в опорной зоне не всегда требует ювелирной испанской игры. В Италии, наверно, с более жесткой игрой было бы удобнее», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Баринов сыграл 32 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Баринов
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Алавес
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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