Юран — о Тюкавине: «Он уже перерастает РПЛ. Ему надо уезжать в Испанию»

Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

— Каким вы видите будущее Тюкавина?

— Он мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат. Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.

— Какой чемпионат ему бы подошел?

— Испанский. Тюкавин — игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В ла лиге ему было бы комфортно.