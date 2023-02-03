Бензема и Милитао могут пропустить клубный чемпионат мира

Нападающий «Реала» Карим Бензема и центральный защитник мадридцев Эдер Милитао могут пропустить клубный чемпионат мира, сообщает Diario AS.

П данным источника, Милитао до сих пор не восстановился после травмы, а Бензема вчера, 2 февраля, снова получил повреждение в матче ла лиги против «Валенсии» (2:0).

Клубный чемпионат мира для «Реала» начнется в среду, 8 февраля. Имя соперника пока не известно.