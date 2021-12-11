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«Мальорка» и «Сельта» не забили голов

00:58
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«Мальорка» и «Сельта» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании. Команды не забили голов.

«Мальорка» идет на 12-м метсе в ла лиге, а «Сельта» — на 13-й.

Испания. Лига 1. 17-й тур
10 дек, 23:00. Iberostar Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:0
Сельта
Мальорка
Рейна Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Седлар, 89 ) Санчес (Кубо, 69 ) Родригес Батталья Ли Кан Ин (Ниньо, 90 ) Пратс (Анхель, 56 )
Сельта
Дитуро Араухо Айду Галан Васкес Суарес (Нолито, 72) Бельтран Тапия Серви Мина (Тиагу Гальярду, 19) Мендес
Предупреждения
Хауме Коста 42, Родригес 80, Руис де Галаррета 82  -  Васкес 45, Суарес 90
Судьи
Эскудерос

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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