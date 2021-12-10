Винисиус признан лучшим игроком ла лиги в ноябре
Полузащитник «Реала» Винисиус признан лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре.
В этот месяц 21-летний бразилец забил два гола: «Гранаде» (4:1) и «Севилье» (2:1).
В текущем сезоне Винисиус провел 16 матчей за команду в ла лиге, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
На звание лучшего также претендовали Антуан Гризманн («Атлетико»), Хуанми Хименес («Бетис»), Диего Лопес («Эспаньол»), Мемфис Депай («Барселона»), Оскар Трехо («Райо Вальекано») и Хоселу («Алавес»).
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Дополнительная информация:
https://www.laliga.com/noticias/vini-jr-mejor-jugador-de-laliga-santander-en-noviembre
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