«Малага» уволила главного тренера. Ранее он был отстранен за интим-видео

Виктор Санчес дель Амо отправлен в отставку с поста главного тренера «Малаги», сообщается на официальном сайте клуба. Это произошло после того, как в сеть попало его интимное видео. 43-летний специалист перед камерой показал свой половой орган. Предполагается, что ролик был послан в личной переписке в мессенджере.

«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему через переговоры с тренером. Несмотря на все усилия, предпринятые клубом, достичь этого не удалось. Клуб принял это решение, обратив внимание на серьезный ущерб, нанесенный «Малаге» в результате не имеющих отношения к спорту событий», — отмечено в заявлении клуба.

Ранее сам Санчес заявил, что жертвой преступления против личности, а злоумышленники шантажируют его и вымогают деньги. Он призвал не распространять видео, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность.

«Малага» выступает во втором дивизионе и занимает 16-е место. Санчес дель Амо возглавил команду с апреля 2019 года. Ее беспроигрышная серия составляет шесть матчей.