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Луис Гарсия: «Могу легко представить, что Месси будет играть до 2025 года»

11:58

Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия заявил, что форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси будет выступать на высоком уровне еще пять лет.

— Игра Лионеля впечатляет, он адаптирует свой стиль под ход игры, — цитирует Goal.com Гарсию. — Месси каждый год показывает что-то новое, забивает много голов и отдает много передач, так же, как и раньше. Он адаптирует игру под необходимости команды в каждом отдельном матче, показывает, почему он так умен. Легко могу представить, что он будет играть до 2025 года.

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