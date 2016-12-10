19:36 10 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Барселоне" нужна была только победа, чтобы оказать давление на "Реал"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после гостевой победы в матче 15-го тура чемпионата Испании над "Осасуной" (3:0) отметил, что команда превзошла соперника по всем показателям. По словам специалиста, каталонцам необходимо было завоевать 3 очка, чтобы оказать давление на "Реал", лидирующий в турнирной таблице.

- "Барселона" здорово провела первый тайм, - приводит Football Espana слова Энрике. - Не хватало только гола, но нам удалось сломить сопротивление соперника во втором тайме. Мы выглядели лучше по всем показателям и одержали заслуженную победу. Тем не менее у "Осасуны" были моменты. Особенно остро соперник действовал на контратаках. Нам нужна была только победа, чтобы оказать давление на "Реал".

На данный момент "Барселона" отстает от "Реала" в чемпионате Испании на 3 очка. Мадридская команда сегодня вечером сыграет с "Депортиво". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Шалманист

Сосать ты будешь, энрико, а не на великий РЕАЛ давить!

19:50 10 декабря

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