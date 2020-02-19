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«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность подписать Месси

10:11
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«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство американского клуба контактировало с отцом 32-летнего аргентинца по поводу текущей ситуации в «Барселоне». После ухода Златана Ибрагимовича у «Гэлакси» освободилась платежная ведомость, клуб хочет найти новую звезду. Руководство команды из Калифорнии хочет воспользоваться положением и предложить Месси продолжить карьеру в комфортных условиях.

Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте Месси со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем, а также сообщения о том, что каталонский клуб пользовался услугами интернет-ботов, которые критиковали Месси и многих других футболистов «сине-гранатовых» в социальных сетях.

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