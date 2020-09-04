Лионель Месси: «Обидно, что мою преданность «Барселоне» ставили под сомнение»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что не понравилось ему во время переговоров по поводу возможного ухода из команды.

«Я не чувствовал себя одиноким, — цитирует аргентинца Goal.com. — Я не был одинок. Есть те, кто всегда рядом со мной. Мне этого достаточно, это придает мне силы. Но меня обидело то, что я слышал от людей, от журналистов, от тех, кто ставил под сомнение мою преданность «Барселоне» и говорили то, чего я, на мой взгляд, не заслуживаю. Это помогло мне увидеть правду о людях.

Мир футбола очень сложный, в нем много фальшивых людей. Эти события помогли мне распознать многих, которые оказались такими. Мне обидно, что мою любовь к клубу поставили под сомнение. Не имеет значения, остаюсь я или ухожу. Моя любовь к «Барселоне» никогда не изменится».

Ранее футболист заявил о своем желании уйти, но «Барса» отказалась расторгать контракт. Клуб настаивал, что потенциальный покупатель должен заплатить 700 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2021 года.

33-летний Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».