Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал об особенностях игры дома и в Мадриде против «Реала».

— Когда мы играем на «Бернабеу», создается еще больше пространства, - цитирует Месси Marca. - Дома они обязаны больше идти в атаку, болельщики подталкивают их к этому. На «Камп Ноу» мадридцы играют в другом стиле, располагаясь немного дальше от наших ворот. Игроки находятся ближе друг к другу и контратакуют, потому что у них очень быстрые игроки впереди.

На «Бернабеу» мы играем 90 минут в одном стиле. В Барселоне игра становится более закрытой и сложной.

— Вас удивила критика Зинедина Зидана в начале сезона после того, что он выиграл с «Реалом»?

— Это удивляет, но те, кто давно находится в футболе и в больших клубах, знают, что это нормально. Люди очень быстро забывают о том, что произошло и было достигнуто в прошлом, и требуют результатов изо дня в день.

Когда он вернулся в клуб, Зидан наверняка понимал, что три выигранных им трофея Лиги чемпионов больше не имеют значения, и болельщики собираются требовать результатов так же, как и в его первый день. Тренеры и игроки топ-клубов знают, что мы постоянно находимся в центре внимания и живем с этим давлением.