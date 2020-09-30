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Лионель Месси: «Если я и ошибался, то ради того, чтобы «Барселона» стала сильнее и лучше»

09:25
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам команды.

— После стольких разногласий я хочу положить конец всему этому, — приводит Sport.es слова Месси. — Все, кто относится к «Барселоне», должны сохранять единство и знать, что лучшее — впереди. Сочетание страсти и мотивации — единственный способ достижения целей, мы всегда должны быть едины и двигаться в одном направлении. Я признаю, что несу ответственность за собственные ошибки. Если я и ошибался, то это было ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее. Я хотел сделать послание для всех болельщиков команды. Если кого-то из них в какой-то момент раздражали мои слова или действия, то я хочу, чтобы они оставили свои сомнения. Я всегда хотел лучшего для «Барселоны».

Летом Месси объявил о желании покинуть каталонский клуб, однако руководство отказалось разрывать контракт с 33-летним аргентинцем. Позднее он объявил, что проведет в команде как минимум еще один сезон.

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