Лионель Месси: «Барселона» находится не в лучшей форме из-за регулярных путешествий»

Нападающий и капитн «Барселоны» Лионель Месси рассказал, почему его команда испытывает сложности на старте сезона.

— Мы знаем, что переживаем тяжелый период, — приводит слова Месси La Senyera. — Но если вы посмотрите на другие топ-клубы, то большинство из них также испытывают сложности на старте. Мы находимся в не лучшей форме из-за регулярных путешествий, сопровождавших предсезонную подготовку. Опять же, никого не критикую.

В текущем сезоне Месси провел на поле 4 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.