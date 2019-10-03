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Лионель Месси: «Барселона» находится не в лучшей форме из-за регулярных путешествий»

13:10
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Нападающий и капитн «Барселоны» Лионель Месси рассказал, почему его команда испытывает сложности на старте сезона.

— Мы знаем, что переживаем тяжелый период, — приводит слова Месси La Senyera. — Но если вы посмотрите на другие топ-клубы, то большинство из них также испытывают сложности на старте. Мы находимся в не лучшей форме из-за регулярных путешествий, сопровождавших предсезонную подготовку. Опять же, никого не критикую.

В текущем сезоне Месси провел на поле 4 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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