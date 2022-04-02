«Хетафе» победил «Мальорку» в чемпионате Испании

«Хетафе» победил «Мальорку» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 64-й минуте защитник «Мальорки» Франко Руссо получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 65-й минуте нападающий «Хетафе» Энес Юнал не смог реализовать пенальти. Единственный гол матча на 82-й минуте забил Борха Майораль.

«Хетафе» набрал 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Мальорки» 26 очков и 18-я позиция.