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«Хетафе» победил «Мальорку» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Хетафе» победил «Мальорку» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 64-й минуте защитник «Мальорки» Франко Руссо получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 65-й минуте нападающий «Хетафе» Энес Юнал не смог реализовать пенальти. Единственный гол матча на 82-й минуте забил Борха Майораль.

«Хетафе» набрал 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Мальорки» 26 очков и 18-я позиция.

Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:0
Мальорка
Голы
Майораль, 82 (1:0)
Нереализованный пенальти
Энес Юнал 65
Хетафе
Сория Даконам Оливера Суарес (Иглесиас, 46) Митрович Аленья (Флорентину, 90) Арамбарри Окай Йокушлу (Вильяр, 71) Максимович (Оскар Родригес, 71) Энес Юнал Рамирес (Майораль, 46)
Мальорка
Рико Руссо Гонсалес Оливан Маффео Севилья (Санчес, 86) Баба Родригес (Кубо, 86) Батталья (Ли Кан Ин, 86) Муричи Ниньо (Анхель, 57)
Предупреждения
Суарес 19’, Рамирес 40’, Энес Юнал 40’, Арамбарри 45’, Майораль 82’  -  Родригес 29’, Гонсалес 40’, Руссо 40’, Севилья 41’, Маффео 89’
Удаления
Руссо 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)

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Основные источники исследования

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Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
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1.79

Обе забьют - да

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Футбол
ФК Мальорка
ФК Хетафе
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
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