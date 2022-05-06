«Леванте» победил «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

«Леванте» победил «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе «Леванте» забил Хорхе Мирамон и Гонсало Мелеро. У «Реал Сосьедада» отличился Давид Сильва.

«Леванте» набрал 29 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Реал Сосьедада» 56 очков и 6-я позиция.