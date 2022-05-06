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Сегодня, 16:39

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать игроков топ-уровня, чтобы повысить конкуренцию и уровень команды.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави хочет иметь различные варианты в полузащите.

При этом тренер хотел бы, чтобы клуб подписал игрока, который сможет действовать в паре с полузащитником Педри.

Несмотря на то что 27-летний португалец был бы рад оказаться в чемпионате Испании, трансфер будет сложно оформить из-за экономической ситуации в «Барселоне». Вероятно, что клуб попробует включить в сделку полузащитника Френки де Йонга.

В нынешнем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220506/1001799581/barca-atento-bernardo-silva.html
Бернарду Силва
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ФК Барселона
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