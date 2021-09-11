«Леванте» не смог обыграть «Райо Вальекано» в домашнем матче чемпионата Испании
«Леванте» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На гол Марти Рохера, реализовавшего пенальти, гости ответили точным ударом Серхи Гвардиолы в компенсированное время второго тайма.
Чемпионат Испании. Лига 1
4-й тур
«Леванте» — «Райо Вальекано» — 1:1 (1:0)
Голы: Рохер, 39 — с пенальти (1:0). Гвардьола, 90+3 (1:1).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер (Постиго, 74), Мирамон, Кампанья (Малса, 59), Мелеро, Пабло Мартинес (Пепелу, 79), Рохер (Сон, 75), Моралес, Кантеро (Гомес, 59).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Валентин, 66), Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Лопес, 67), Комесанья, Сисс (Гвардьола, 66), Нтека (Бебе, 73), Альваро Гарсия, Меркеланс (Палазон, 14).
Предупреждения: Пабло Мартинес, 15. Сисс, 43. Моралес, 45+1. Комесанья, 45+4. Альваро Гарсия, 54. Малса, 66. Бальиу, 82.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
11 сентября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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