Открытие «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции пройдет в декабре 2022 года
«Реал» проводит приготовления к открытию своего стадиона «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции, сообщает AS.
Официальное открытие «Нового Бернабеу» состоится в декабре 2022 года, и руководители мадридского клуба ориентируются на 14-е число, совпадающее с 75-летием «Бернабеу».
Единственная проблема с этой датой состоит в том, что через 4 дня состоится финал ЧМ-2022 и некоторые игроки клуба могут принимать в нем участие. Руководство «Реала» планирует провести матч с европейским топ-клубом в честь открытия стадиона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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