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Сегодня, 06:45

Левандовски — о «Барселоне»: «Я всегда хотел поиграть в Испании. Надеюсь, мы выиграем все титулы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Жоан Лапорта и Роберт Левандовски.
Фото ФК «Барселона»

Форвард Роберт Левандовски прокомментировал заключение принципиального соглашения о переходе в «Барселону».

«Я рад присоединиться к «Барселоне». Последние дни были очень долгими, но это новая глава в моей жизни, новый вызов для меня. Я — тот футболист, кто хочет выигрывать. И я говорю не про матчи, а про титулы. Так что я надеюсь, что мы начнем побеждать с первых игр и придем к титулам. Я всегда хотел поиграть в Испании за топ-клуб. Надеюсь, мы выиграем все титулы, которые только можно. Я разговаривал с Хави, он очень умен, у него большое будущее в клубе. И я хочу быть частью этого будущего. В команде много отличных игроков, мы способны подняться наверх и достичь вершин вместе», — сказал Левандовски клубной пресс-службе.

16 июля «Барселона» сообщила о договоренности с «Баварией» о переходе Левандовски. Форвард подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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