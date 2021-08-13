Le Parisien: «Реал» готов заплатить 120 миллионов евро за Мбаппе

«Реал» готовится сделать официальное предложение по покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего француза 120 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» может позволить себе купить форварда «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел один матч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года.

Мадридский клуб намерен продать как можно больше футболистов, чтобы направить средства на покупку Килиана.

«Реал» хотел бы расстаться с Гаретом Бэйлом и Иско, у которых очень высокие зарплаты. Возможно, что клуб покинут Мартин Эдегор и Лука Йович.