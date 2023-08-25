«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнет игру на скамейке запасных

«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч против «Лас-Пальмас» в 3-м туре ла лиги.

Российский новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет игру на скамейке запасных. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Айен, Ле Норманн, Зубельдия, Траоре, Баррене, Мерино, Зубименди, Кубо, Браис Мендес, Фернандес.

Запасные: Марреро, Сола, Ойярсабаль, Че, Захарян, Рико, Оласагасти, Наварро, Садик, Пачеко, Туррьентес, Марин.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.