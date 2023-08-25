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Сегодня, 19:00

«Лас Пальмас» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад».
Фото AFP

В пятницу, 25 августа, новый клуб Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Гран-Канария». Начало — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Лас Пальмас» — «Реал Сосьедад» можно посмотреть по платной подписке на сервисе Окко в разделе «Спорт». Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний. За формальными событиями и статистикой игры следите на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» в первых двух турах набрал 2 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас», в активе которого 1 очко, на 14-м месте.

20-летний россиянин перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. В четверг, 24 августа, стало известно, что полузащитник попал в заявку испанской команды на матч 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмас».

Ла лига: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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