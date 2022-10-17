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Лапорта зашел в судейскую после матча с «Реалом» и требовал разъяснить некоторые моменты

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в судейскую комнату после матча 9-го тура ла лиги с «Реалом» (1:3). Об этом сообщает Marca.

«Когда матч закончился и судейская бригада находилась в раздевалке, президент «Барселоны» Жоан Лапорта вошел в комнату и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время игры. В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую, обошлось без дальнейших происшествий», — говорится в отчете судьи Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

По данным источника, Лапорта остался недоволен тем, что не был назначен пенальти после падения нападающего Роберта Левандовски на 75-й минуте, а также из-за 11-метрового после фола Эрика Гарсии на Родриго на 90-й минуте.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

Источник: https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/barcelona/2022/10/16/634c3f8f22601d2e158b45ab.html
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
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Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

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И К Ж
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Бетис

 7 2 2
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Осасуна

 7 1 4
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