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Глеб: «Реал» выиграл по делу, у «Барселоны» идет смена поколений»

Экс-полузащитник «Барселоны» Глеб считает победу «Реала» справедливой
Руслан Минаев
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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о матче каталонцев с «Реалом» (1:3) в 9-м туре чемпионата Испании.

«Реал» смотрелся более уверенно, команда очень сбалансированно играла и забила классные голы. Во втором тайме мадридцы немного успокоились и дали каталонцам вернуться в игру, но, на мой взгляд, уже было поздно. «Реал» выиграл по делу. У «Барселоны» молодая команда, которая строится, у Хави есть время еще.

У «Барселоны» сейчас идет смена поколений. Они пытались играть в свою игру, контролировали, отбирали мяч, но не доводили до завершения», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

«Реал» единолично возглавил турнирную таблицу с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-real-po-delu-vyigral-u-barselony-1387455/
Александр Глеб
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Бетис

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П
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