Лапорта высказался о роли Месси в «Барселоне»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о роли капитана команды Лионеля Месси в клубе. Ранее временный президент каталонцев Карлос Тускетс заявил, что аргентинца нужно было продать в летнее трансферное окно, чтобы решить экономические проблемы.

— Месси хочет быть в «Барселоне». Я хотел бы вернуть ему его счастье. Дело не в деньгах, — сказал функционер на Radio Marca. — Мы просто должны создать конкурентоспособную команду. Лео обманули, это большая потеря. Он победитель, он не может терпеть то, что другие команды поднимаются в Лиге чемпионов. В последний раз я говорил с ним в октябре. Я благодарен ему за то, что он сделал для «Барселоны». Я знаю его 16 лет, он необычный человек.

Летом 2020 года 33-летний Месси хотел покинуть «Барселону», однако руководство команды не отпустило аргентинца. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021 года.