Лапорта сообщил, что «Барселона» летом подпишет минимум 4 игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, сколько игроков каталонский клуб планирует подписать этим летом.

«Мы более-менее определились с целями. Если от нас кто-то уйдет, что-то может измениться. Мы подпишем минимум 4 футболистов. Собираемся укрепить защиту, полузащиту и атаку», — цитирует Лапорту El Periodico.

«Барселона» в 28 матчах ла лиги набрала 54 очка и расположилась на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» (66) на 12 очков.