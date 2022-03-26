Гол Ольмо принес Испании победу в товарищеском матче над Албанией

Сборная Испании обыграла команду Албании в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В составе победителей голы забили Ферран Торрес и Дани Ольмо. У албанцев отличился Мюрто Узуни (85).

В следующем матче сборная Испании сыграет 29 марта против команды Исландии. Албанцы в тот же день сыграют против Грузии.