Жерар Пике заявил, что пока не планирует завершать карьеру

Пике не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Защитник «Барселоны» Жерар Пике по окончании сезона не будет завершать карьеру.

35-летний футболист признался, что будет играть, пока у него есть силы на это.

«Мое путешествие в футболе — это сбывшаяся мечта, я буду играть до тех пор, пока у меня есть силы. Команда надеется, что траектория выступлений «Барселоны» останется неизменной», — сказал Пике в документальном фильме для клубного ТВ.

Пике играет в «Барселоне» с 2008 года. Вместе с командой он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Лиги чемпионов и трижды — победителем клубного чемпионата мира.