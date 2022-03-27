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Жерар Пике заявил, что пока не планирует завершать карьеру

Пике не планирует завершать карьеру в ближайшее время
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жерар Пике по окончании сезона не будет завершать карьеру.

35-летний футболист признался, что будет играть, пока у него есть силы на это.

«Мое путешествие в футболе — это сбывшаяся мечта, я буду играть до тех пор, пока у меня есть силы. Команда надеется, что траектория выступлений «Барселоны» останется неизменной», — сказал Пике в документальном фильме для клубного ТВ.

Пике играет в «Барселоне» с 2008 года. Вместе с командой он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Лиги чемпионов и трижды — победителем клубного чемпионата мира.

Жерар Пике
ФК Барселона
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
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22.12 23:30
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 1 : 2
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Эльче – Вильярреал
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