Лапорта: «У нас было соглашение с Гюлером, но потом пришел «Реал»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход защитника Арды Гюлера из «Фенербахче» в «Реал».
«У нас было соглашение с игроком, и мы были готовы заплатить «Фенербахче» 17,5 миллиона евро. Но потом пришли другие клубы, такие как «Реал», и заплатили гораздо больше, поэтому мы не должны ввязываться в торговую войну», — цитирует Sport.es Лапорту.
В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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|0
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|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
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|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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