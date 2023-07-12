Лапорта: «У нас было соглашение с Гюлером, но потом пришел «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход защитника Арды Гюлера из «Фенербахче» в «Реал».

«У нас было соглашение с игроком, и мы были готовы заплатить «Фенербахче» 17,5 миллиона евро. Но потом пришли другие клубы, такие как «Реал», и заплатили гораздо больше, поэтому мы не должны ввязываться в торговую войну», — цитирует Sport.es Лапорту.

В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.