Лапорта пообещал сделать все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что поговорит с форвардом команды Лионелем Месси и попробует убедить его остаться.

«Поприветствовав работников клуба, я позвоню Месси, — сказал Лапорта в интервью RAC1. — Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него. Я сделаю все возможное, учитывая экономические возможности клуба, чтобы он остался».

Победитель выборов президента набрал 54,28 процента голосов. Второе место занял Виктор Фонт (29,99). На третьей позиции Антони Фрейша (8,58). 58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год.

Контракт 33-летнего Лионеля Месси истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 34 матча за «Барселону» и забил 24 мяча при 11 голевых передачах.