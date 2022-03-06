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Сегодня, 09:25

Лапорта отрицает, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу Холанна

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не ведет переговоров по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я могу лишь опровергнуть информацию о том, что у нас были какие-либо переговоры по Холанну. Не было никаких встреч и обсуждений.

Что касается встречи Хави и Эрлина в Мюнхене, то это не имеет отношения к делу, но, возможно, два спортсмена могут встретиться и поговорить о футболе. Первое, что мы бы сделали, если бы вели переговоры по Холанну — мы бы связались с его клубом», — приводит Goal слова Лапорты.

В сезоне-2021/22 Холанн забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с форвардом в Мюнхене.

Источник: https://www.goal.com/en/news/barcelona-have-not-held-talks-over-haaland-transfer-laporta/bltbefee29130c9d27a

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1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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1.86
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Жоан Лапорта
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
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18
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Алавес – Севилья
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 2 : 0
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5.03 23:00
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