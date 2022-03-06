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Сегодня, 07:28

Унаи Эмери обеспокоен травмой защитника «Вильярреала» Альберто Морено

Виктория Кравченко

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением по поводу поражения команды в матче против «Осасуны» (0:1) 27-м туре ла лиге.

«Помимо результата, я обеспокоен травмой Альберто Морено. Первые проверки не дают положительных прогнозов, мы ждем подтверждения травмы колена. Он очень важен для команды.

Мы знали, как «Осасуна» играет в последних матчах. Во всех играх они представляли разные схемы. Мы прессинговали, но гол изменил игру и укрепил их настроение», — приводит слова Эмери TuttoJuve.

«Вильярреал» в 27 матчах чемпионата Испании набрал 42 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

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Основные источники исследования

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Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

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16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
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П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Вильярреал
ФК Осасуна
Унаи Эмери
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
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