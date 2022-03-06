Унаи Эмери обеспокоен травмой защитника «Вильярреала» Альберто Морено
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением по поводу поражения команды в матче против «Осасуны» (0:1) 27-м туре ла лиге.
«Помимо результата, я обеспокоен травмой Альберто Морено. Первые проверки не дают положительных прогнозов, мы ждем подтверждения травмы колена. Он очень важен для команды.
Мы знали, как «Осасуна» играет в последних матчах. Во всех играх они представляли разные схемы. Мы прессинговали, но гол изменил игру и укрепил их настроение», — приводит слова Эмери TuttoJuve.
«Вильярреал» в 27 матчах чемпионата Испании набрал 42 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
11
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|26
|6
|8
|12
|23-41
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
19
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 0
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|2 : 0
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|3 : 1
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|4 : 1
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4