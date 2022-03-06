Унаи Эмери обеспокоен травмой защитника «Вильярреала» Альберто Морено

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением по поводу поражения команды в матче против «Осасуны» (0:1) 27-м туре ла лиге.

«Помимо результата, я обеспокоен травмой Альберто Морено. Первые проверки не дают положительных прогнозов, мы ждем подтверждения травмы колена. Он очень важен для команды.

Мы знали, как «Осасуна» играет в последних матчах. Во всех играх они представляли разные схемы. Мы прессинговали, но гол изменил игру и укрепил их настроение», — приводит слова Эмери TuttoJuve.

«Вильярреал» в 27 матчах чемпионата Испании набрал 42 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.