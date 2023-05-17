Лапорта одобрил желание Алемани продолжить работу в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта одобрил желание спортивного директора сине-гранатовых Матеу Алемани остаться в клубе, сообщает Sport.es.
Встреча между руководителями каталонцев состоялась в среду 17 мая.
Ранее стало известно, что Алемани передумал переходить в «Астон Виллу», с которой предварительно достиг соглашения.
Алемани работает в «Барселоне» с марта 2021 года.
В сезоне-2022/23 «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. На данный момент команда опережает идущий на втором месте «Реал» на 14 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|- : -
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|- : -
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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