Алемани решил остаться спортивным директором «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани решил остаться в каталонском клубе, сообщает Sky Sport. Ранее сообщалось, что специалист займет аналогичный пост в «Астон Вилле».

По данным источника, сегодня, 17 мая, Алемани встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и сообщил, что готов продолжить работу в клубе.

Ранее «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. На данный момент команда опережает идущий на втором месте «Реал» на 14 очков.